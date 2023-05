Compartir

Marineros de Carabobo perdió 2×4 ante Delfines de La Guaira en su primera visita al estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira en este 2023, en lo que significó la cuarta derrota consecutiva para el elenco del Cabriales en lo que va de temporada.

Las cosas estaban parejas y con apenas un hit por bando cuando Jesús Guzmán abrió el episodio con indiscutible en la baja del cuarto inning para que después Josmil Pinto la desapareciera por todo el jardín izquierdo para el 0-2, el lanzador de turno era el dominicano José Arias.

En la sexta entrada se ampliaron las acciones luego de que, con bases llenas, y ante los envíos de Alejandro Chacín, Michael De León bateó elevado de sacrificio al center field para remolcar a Josmil Pinto con la tercera rayita, Gorkys Hernández ligó indiscutible por el centro del campo y Daniel Mayora pisó la registradora con la cuarta carreta. Todas las carreras fueron para la cuenta de Aliángel Frank López.

El encuentro marcó el debut de Derwin Barreto en la Liga Mayor luego de entrar a defender la antesala por Edgar Durán en la baja de la quinta entrada, Durán salió por malestar general. En ese mismo tramo, pero con un out solamente, Carlos Durán salió del compromiso por presentar mareos en el center field y Juan Infante entró a cubrirlo. Las bajas para Marineros lo cesaron luego de la salida de Yojhan Quevedo en la baja del sexto inning, Dennis Ortega se movió a la receptoría y Eduard Pinto entró a cubrir la pradera izquierda.

En la última oportunidad al bate de los valencianos Derwin Barreto negoció pasaporte, pero Osman Marval y Dennis Ortega se hicieron out, Yoel Yanqui consumió turno y pegó su primer jonrón de la temporada por todo el jardín central para colocar las cosas 2×4 luego de dos hombres fuera. Marineros siguió atacando, Eduard Pinto se embasó por error en fildeo del guardabosque derecho y José Tello en condición de emergente dio imparable al jardín derecho para colocar dos hombres en circulación, pero Jesús Ugueto no pudo cumplir con la tarea y entró el último out del juego.

José Arias sumó su segunda derrota (0-2) y Jesús Vargas obtuvo su primer triunfo de la contienda (1-0). La serie continuará hoy miércoles 24 de mayo en este mismo escenario, a las 6:00 pm, con el duelo de pitcheo entre Luis Martínez por los visitantes ante Williams Pérez por los locales.

