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La Serie de Campeonato 2025 de las Grandes Ligas tuvo ayer dos excelentes compromisos, uno de ellos en la tarde y otro en la noche. Marineros de Seattle y Dodgers de Los Ángeles sumaron triunfos y se encuentran con ventaja

Marineros volvió a silenciar a la ofensiva de los Azulejos de Toronto esta vez con pizarra de 10×3. Toronto sigue de capa caída y ya son dos victorias para Seattle que busca encaminarse a la Serie Mundial.

Jorge Polanco sigue siendo el pilar ofensivo del equipo naval, el dominicano bateó cuadrangular de tres carreras para ayudar a Seattle a lograr el triunfo. De esta manera los Marineros regresan a casa con ventaja de dos victorias sin derrotas.

Serie de Campeonato 2025, Dodgers ganó con suspenso

Dodgers de Los Ángeles superó con suspenso a Cerveceros de Milwaukee con pizarra de 2×1. Los lupulosos tenían para dejar en el terreno a Los Ángeles pero no pudieron dar el batazo decisivo en el cierre de la novena entrada.

En el cuarto tramo, un robo de un jonrón se convirtió en un dobole play, el venezolano William Contreras tuvo un papel importante en esta jugada. Donde todo el estadio de Milwaukee terminó enmudecido.

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Blake Snell dejó un juego cerrado, mientras que Freddie Freeman colocó un jonrón solitario para darle la parcial victoria a los californianos. Pero Roki Sasaki tuvo un complicado noveno tramo donde por poco los Cerveceros tomaron ventaja.

El manager Dave Roberts trajo al lanzador Blake Treinen quien pudo a sangre fría calmar las acciones del encuentro para darle la victoria a Los Ángeles. serie sigue hoy con dos encuentros, ambos a las 8:00 de la noche.

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