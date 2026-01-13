Ruffalo mostró un broche en su traje en el que se leía la frase “Be Good” (Sé bueno), un gesto cargado de simbolismo y denuncia social. “Esto es por Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, manifestó.

El actor fue tajante al demostrar su rechazo e indignación a las políticas del Gobierno de Donald Trump. “Tenemos un vicepresidente que está mintiendo sobre lo que sucede. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, país que invadimos ilegalmente”, señaló