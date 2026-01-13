El actor estadounidense Mark Ruffalo aprovechó la alfombra de los Golden Globes para expresar su indignación por el asesinato de Renee Nicole Good y la invasión ilegal a Venezuela por parte de Donald Trump.
Ruffalo mostró un broche en su traje en el que se leía la frase “Be Good” (Sé bueno), un gesto cargado de simbolismo y denuncia social. “Esto es por Renee Nicole Good, quien fue asesinada”, manifestó.
El actor fue tajante al demostrar su rechazo e indignación a las políticas del Gobierno de Donald Trump. “Tenemos un vicepresidente que está mintiendo sobre lo que sucede. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, país que invadimos ilegalmente”, señaló
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Aseguró sentirse “enfermo” con todo lo que está pasando y alegó que a Trump no le importa el derecho internacional, “lo único que le importa es su propia moralidad, pero el tipo es un criminal convicto; un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano del mundo”.
Manifestó sentirse orgulloso de su nominación y que estaba allí para celebrar, pero que no podía callarse la indignación.
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