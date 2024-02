Mark Zuckerberg, fundador de Meta (Facebook e Instagram), ofrece disculpas en el Congreso de EEUU, por los peligros que enfrentan los niños en las redes sociales, mientras transcurría una sesión del Senado estadounidense el miércoles.

La audiencia, titulada “Las grandes tecnológicas y la crisis de la explotación sexual infantil en línea”, también contó con la participación de líderes de X (antes Twitter), TikTok, Discord y Snap.

Estos además de Zuckerberg, son señalados por la insuficiencia de sus plataformas para limitar los riesgos de sus plataformas.

Entre los riesgos conversados se incluyen la presencia de depredadores sexuales y la falta de medidas preventivas contra el suicidio adolescente. Así mismo, en la sesión estuvieron presentes víctimas de estas circunstancias, hecho que creó un escenario impactante.

En un momento tenso de preguntas, Zuckerberg se puso de pie y ofreció disculpas directas a las familias de las víctimas presentes en la sala. El CEO de Meta expresó su pesar por el sufrimiento que han experimentado y afirmó que la empresa seguirá liderando esfuerzos en la industria para prevenir situaciones similares.

