El influencer venezolano Marko, ha sido cuestionado por la primera actriz venezolana, Amanda Gutiérrez, debido a su trabajo a través de redes sociales.

Gutiérrez comentó una de las publicaciones del también actor, cantante y comediante venezolano, preguntándole que cuál era el secreto para tener tanta fama, ya que no le causa “ninguna gracia”.

En el comentario decía lo siguiente: “¡Ay Marko!, de verdad, ¿Cuál es tu secreto?, porque te veo y te veo y no entiendo. No me da gracia y tienes un exitazo. No entiendo por qué. Disculpa. Pero me gustaría saber de qué se trata, a título de información. Te lo aplaudo y admiro tu talento, pero qué necesidad de denigrar de las mujeres de esa forma. Y mira que me sobra sentido del humor, pero amigo, todo tiene un límite, porque todo tiene consecuencias. Dios», escribió Amanda Gutiérrez.

Marko y Amanda Gutiérrez causaron controversia

Inmediatamente, las reacciones en las plataformas no se hicieron esperar, a lo que el comediante e influencer decidió responderle y reconocer que algunas veces su contenido es subido de tono.

«Amanda Dios te bendiga. Sé que en ocasiones mi contenido es un poco subido de tono y entiendo tu molestia y la respeto, trataré de recoger de tus palabras mucho para aprender y ser mejor ser humano y lo haré porque te admiro y para nosotros, los venezolanos, tú eres un ejemplo de lo que es una carrera impecable llena de éxitos y bendiciones, eres un orgullo para nosotros. Pero solo te responderé algo con respecto a tu confusión, yo vivo este momento tan lindo en mi vida con respecto a lo laboral, porque si me conocieras realmente, supieras que duermo cinco horas diarias, máximo; que trabajo de lunes a lunes y ni en mi cumpleaños me tomo el día y eso es lo que me tiene donde estoy”.

El comediante aumentó su popularidad en redes sociales, tras la caracterización de un personaje llamado «La Bendecida»: una mujer rubia que muestra interés por tener mucho dinero.

Marko recalcó que siempre está pensando en cómo llevar su negocio a otro nivel y asegura que aprende de sus equivocaciones, de las que salen dudas como las que manifestó la actriz.

