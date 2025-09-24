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La lanzadora derecha oriunda de Cumaná, Marlyn Yéndez, lanzó juego completo para guiar el blanqueo de Venezuela 4-0 sobre Nicaragua durante la tercera jornada del Panamericano de Béisbol Femenino en el Estadio Jorge Luis García Carneiro en Macuto.

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Marlyn Yéndez; de 20 años, lanzó siete entradas en las que apenas permitió dos imparables y otorgó un boleto. Ponchó a 10 contrarias, para adjudicarse su primer lauro como lanzadora en el torneo.

A Venezuela solo le bastó un inning; el quinto, para completar su producción ofensiva. Primero, Yohelis Colina se sacrificó por la vía 13 y remolcó a Mariangeles Durán, luego Gabriela García conectó cuadrangular dentro del campo, mientras que Kimberly Caicedo y Stephany Suárez ligaron sencillos para engomar a Siri Arciniega y a la propia Caicedo con la tercera y cuarta anotación, destacando entre todo el desempeño de Marlyn Yéndez en el partido.

La derrotada fue Elide Castillo, que cargó con las cuatro carreras (todas sucias) de la novena venezolana en el quinto episodio. Venezuela se queda en solitario con el primer lugar de la tabla de posiciones, aprovechando el descanso de México (2-0), a quien enfrentarán en la noche de este martes.

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