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Lenyn Sosa y Martín Pérez fungieron como protagonistas en la agónica victoria de los Medias Blancas de Chicago por 3-2 sobre los Yankees de Nueva York, al evitar la barrida del fin de semana.

El zurdo criollo Pérez trabajó por espacio de 6.0 innings, permitiendo cinco hits, las dos carreras neoyorquinas (ambas limpias), un jonrón, dos bases por bolas y ponchando a siete oponentes, y dejó en 2.16 su efectividad.

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Sin embargo, salió con el juego empatado, justo en la parte baja del sexto episodio, y no pudo llevarse la victoria (sin decisión). El venezolano Martín Pérez permitió la primera anotación de los Yankees al recibir el cuadrangular 43 de la temporada de Aaron Judge, el 358 de su carrera, con un gigantesco batazo a 426 pies por el prado central.

La segunda carrera llegó en la alta del tercero, al momento de que Cody Bellinger conectó un doble al derecho para empujar a Judge desde la intermedia y colocar la pizarra por 2-1 durante el cotejo.

Por su parte, el inicialista Sosa estuvo como titular y bateó tercero en el orden, donde se vistió de héroe al conectar su jonrón 18 de la temporada en la parte baja del octavo episodio para darle la ventaja y posterior victoria a los suyos. Se midió al zurdo Tim Hill y, tras cuatro lanzamientos, cuenta de 1-2 y sin hombres en base, la sacó a 418 pies por todo el jardín central.

Sosa terminó el juego de 4-2 con un sencillo, en su primer turno, con una anotada y una remolcada, productos del jonrón, para dejar su promedio en .269 y su OPS en .735. Asegurando un juego exitoso del duo estelar criollo de Martín Pérez y Lenyn Sosa.

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