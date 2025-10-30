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En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, más de 100 mujeres fueron beneficiadas en el municipio Valencia con Jornadas Rosa en la CHET; y el Hospital Materno Infantil José María Vargas. Organizadas por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

En tal sentido, Héctor Rivas, director de la Maternidad de Alto Riesgo Obstétrico Comandante Hugo Chávez de la CHET. Indicó que en esta jornada se realizaron atenciones en el área de ginecología y estudios de mamografía a las pacientes, lo que ayuda a la prevención y detección temprana de cualquier enfermedad.

“Seguimos impulsando la concientización sobre el cáncer de mama, es por eso que esta jornada buscamos formar a nuestras pacientes para que puedan entender que con un autoexamen y cumplir con los chequeos médicos, puede detectarse cualquier anomalía, pero también mostramos esa imagen de esperanza, ya que muchas sobrevivientes de esta enfermedad comparten sus experiencias y que sirven para ayudar a otros”, expresó.

Jornadas Rosa en la CHET y Maternidad del Sur, carabobeñas atendidas ante prevención de cáncer de cuello uterino

Por otro lado, Eloymarc Vásquez, directora general del centro sanitario del sur de Valencia, precisó que además de los estudios de mastología, las féminas fueron beneficiadas con la realización de citologías para la prevención del cáncer del cuello uterino y entrega de medicamentos a pacientes que lo requieran, en cumplimiento de los trabajos articulados por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“No podemos olvidar que además del cáncer de mama, existe el cáncer de cuello uterino, por lo que reiteramos ese llamado a las mujeres carabobeñas a no dejar de lado las consultas con su mastólogo y su ginecólogo, porque solo así somos capaces de prevenir cualquier tipo de enfermedad”, dijo.

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Estas acciones forman parte de las líneas enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar una atención de calidad a los carabobeños y carabobeñas en materia de salud.

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