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En aras de preservar los espacios de la región, más de 2 mil árboles fueron sembrados en diversas zonas degradadas del Parque Nacional Henri Pittier. A la altura del sector El Ereigue en el municipio San Joaquín.

En una actividad enmarcada por la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern), y la Alcaldía del municipio San Joaquín.

Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales, señaló que en esta actividad se plantaron diversas especies de árboles locales como guásimo; caoba, apamate y samán.

Zonas degradadas del Parque Nacional Henri Pittier en San Joaquín

“Como un solo Gobierno, estamos haciendo esta increíble jornada que permitirá seguir cuidando este importante espacio natural para el disfrute de nuestro pueblo; y las generaciones futuras, para que así podamos lograr el objetivo de hacer de Carabobo un estado sustentable y sostenible en materia ecológica”, expresó.

Asimismo, indicó que este tipo de jornadas ayudan a crear conciencia en la población para evitar la creación de vertederos ilegales que afectan el medio ambiente y dejan consecuencias en la flora y fauna de la entidad.

“Es importante hacer ese llamado de conciencia a nuestro pueblo para reducir la contaminación, ya que cuando se crean basureros improvisados hacemos un daño terrible a nuestra madre tierra, por lo que debemos evitar la proliferación de basura en áreas naturales para que las plantas y animales que hacen vida en estos espacios puedan ser preservados de forma eficiente”, dijo.

Por su parte, Eric Núñez, gerente general de la Misión Árbol en Carabobo, destacó que en esta jornada contaron con la participación conjunta de diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Parques (Inparques), Cuerpo de Bomberos, brigadas ecosocialistas, entre otras, en sintonía con el trabajo articulado del presidente Nicolás Maduro y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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