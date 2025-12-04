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La jornada de cirugías dermatológicas en la CHET siguen en beneficio de los carabobeños. En aras de garantizar una atención oportuna a la población en materia de salud, más de 200 pacientes fueron beneficiados.

Con una jornada de cirugía en el Servicio de Dermatología de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), actividad impulsada por el Ministerio para la Salud. En articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la salud (Insalud).

Carmen Cecilia Vásquez, Directora General del recinto sanitario, señaló que en esta actividad se atendieron casos de alta complejidad, lo que permitió una respuesta oportuna a los pacientes.

«Estamos dando una mano amiga a nuestro pueblo con esta maravillosa jornada, donde los pacientes son atendidos correctamente y de forma gratuita en este servicio totalmente remodelado, con espacios de alta gama para darle un trato digno a cada persona que acude a este servicio», expresó.

Jornada de cirugías dermatológicas en la CHET

A su vez, destacó que este operativo de intervenciones quirúrgicas va en línea con el esfuerzo articulado por el presidente Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en la entidad.

Por su parte, Sandra Vivas, jefa del Servicio de Dermatología de la CHET, precisó que en este nosocomio se atienden diversos casos relacionados con enfermedades de la piel, por lo que instó a la población a cuidar su salud visitando al médico.

«En este servicio se realizan consultas y operaciones totalmente gratuitas, por lo que estamos al servicio de nuestro pueblo en todo momento, en caso que requieran de consultas pueden ser referidos desde otros centros de salud o acudir directamente a nuestra ciudad hospitalaria para su tratamiento», dijo.

Este tipo de jornadas cumplen con lo establecido en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de brindar una atención oportuna en materia de salud a los carabobeños y carabobeñas.

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