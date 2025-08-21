Compartir

Jornada La Caravana que Resuelve fue activada por la Gobernación del estado Carabobo, a través del Fondo de Desarrollo Comunal (Fondeco) y el programa 0-800 Bigote. La misma visitó la comunidad Nueva Juventud, parroquia Miguel Peña beneficiando a más de 250 habitantes.

Durante la actividad se ofrecieron consultas médicas gratuitas en las especialidades de medicina general, geriatría, ginecología, pediatría y estudios ecográficos. Además, fueron entregados medicamentos a pacientes con diversas patologías.

Así como kits especiales dirigidos a mujeres embarazadas, gracias al despliegue articulado de las Brigadas de Articulación Comunal (BRAC) y el sistema del 1×10 del Buen Gobierno a través de la plataforma VenApp.

Jornada La Caravana que Resuelve

Carmen De Luca, presidenta de Fondeco, explicó que este tipo de despliegues forman parte de un nuevo modelo de atención directa que busca fortalecer el trabajo; de los consejos comunales en articulación con diferentes instituciones del Estado.

“Este programa permite atender tanto casos generales como situaciones específicas en las comunidades, gracias al esfuerzo conjunto de entes como 0-800 Bigote y Somos Venezuela, con equipos profesionales comprometidos con el bienestar de la población”, señaló.

Asimismo, la doctora María Meza, coordinadora médica del 0-800 Bigote, resaltó el impacto positivo del trabajo mancomunado entre instituciones.

Acciones que son política

“Hemos brindado una atención integral y eficiente, gracias al esfuerzo de todos los entes involucrados que trabajamos con un mismo propósito, garantizar la salud y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Carabobo”, afirmó.

NO DEJES DE LEER AHORA: Gobernador Rafael Lacava reinauguró el Complejo de Piscinas La Isabelica

Estas acciones, forman parte de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y ejecutadas en la entidad por el gobernador Rafael Lacava, con el firme propósito de consolidar a Carabobo como un estado modelo en organización y articulación comunal.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas