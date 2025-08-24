Compartir

Jornada Integral de Atención Social en Naguanagua se realizó en las últimas horas. Con el propósito de garantizar bienestar y elevar la calidad de vida de la población, la Gobernación del estado Carabobo, en el marco de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, desarrolló una Jornada Integral de Atención Social que benefició a más de 300 cultores y vecinos de distintas comunidades del municipio Naguanagua.

La actividad, efectuada en las adyacencias de la Casa de la Cultura de Naguanagua, contó con el respaldo de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y el programa 0-800 Bigote, los asistentes recibieron servicios médicos gratuitos en áreas como medicina general, geriatría, pediatría, ginecología, odontología y estudios ecográficos, además de entrega de medicamentos a pacientes que lo requerían y operativos de planificación familiar.

“Esta es la vigésima jornada para los cultores y cultoras que realizamos en todo el estado, en esta ocasión hemos atendido a más de 300 personas en diversas especialidades, es un honor llevar a cabo estas actividades cada 15 días, ampliando nuestro alcance en beneficio de la cultura y sus protagonistas, seguiremos trabajando junto a los distintos entes para brindar una ayuda tangible a nuestro pueblo”, expresó Luis Salvador Feo La Cruz, coordinador de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida en Carabobo.

Por su parte, Richard Mendoza, presidente del Instituto de Cultura y Turismo de Naguanagua, resaltó el impacto positivo de la jornada.

“El trabajo articulado de los programas regionales permite beneficiar gratuitamente a quienes más lo necesitan, en esta oportunidad, no solo los cultores han sido atendidos, sino también vecinos de diferentes comunidades. Continuaremos sumando esfuerzos por el bienestar colectivo”, señaló.

Estas acciones, son gracias a las líneas estratégicas del Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y ejecutado en Carabobo bajo la conducción del gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de consolidar un sistema de atención integral que garantice salud y bienestar a todos los carabobeños.

