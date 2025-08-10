Compartir

Más de 300 mujeres fueron beneficiadas en Jornada de Atención Integral en Guacara. La Gobernación de Carabobo, la Gran Misión Venezuela Mujer, e Insalud y el programa 0-800 Bigote; llevó a cabo una jornada Guacara, beneficiando a más de 300 mujeres.

La actividad tuvo lugar en la cancha Víctor Hugo Narváez, donde se ofrecieron servicios médicos gratuitos en medicina general. Además de pediatría, geriatría, ginecología y salud mental.

Además, se realizó una jornada de planificación familiar, entrega de medicamentos y distribución de kits multivitamínicos para mujeres embarazadas. Como charlas educativas como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

“Atendimos a más de 300 mujeres con servicios médicos, orientación y entrega de insumos, gracias al esfuerzo articulado de las instituciones involucradas, promovemos prácticas como la lactancia materna, esenciales para el desarrollo integral desde la primera infancia”, expresó Corina de Castañeda, primera combatiente del municipio Guacara.

Por su parte, Vismil Serrano, coordinadora estadal de la Gran Misión Venezuela Mujer, subrayó que el despliegue de este programa busca no solo garantizar el acceso a la salud, sino también fortalecer el rol protagónico de la mujer en cada comunidad.

“La mujer es la fuerza viva de nuestro territorio, este trabajo va más allá de la atención médica; es un proceso de empoderamiento físico, emocional y social”, indicó.

A través de estas iniciativas, la Gobernación de Carabobo, bajo la conducción del gobernador Rafael Lacava, avanza en la consolidación de políticas públicas con enfoque de género, orientadas a garantizar el bienestar, la inclusión y la equidad para todas las mujeres del estado.

