Más de 300 personas participaron en la primera edición de Begoña 5K, un encuentro lleno de energía, alegría y amor. La actividad contó con el apoyo de la alcaldesa Elizabeth Niño a través del Instituto Autónomo Municipal de Deporte en el municipio Naguanagua (Imdenagua), evento con el que culminan las festividades en honor a Nuestra Señora de Begoña.

Atletas, personas con discapacidad y la familia naguanagüense, se agruparon en el punto de salida ubicado en la Plaza Bolívar de Naguanagua, donde el Monseñor Ricardo Guerra les dio la bendición para iniciar la actividad. El recorrido continuaría por la Av. Salvador Feo La Cruz, el Jardín Botánico, la vía de servicio de la Av. Universidad para seguir por la avenida Valencia hasta llegar a la plaza Bolívar nuevamente.

Primera edición Begoña 5K

José Contreras, en representación de la parroquia Nuestra Señora de Begoña, explicó que, de las 300 personas inscritas, un grupo participó en la carrera y otros en la caminata. “También inscribimos a unos jóvenes y a atletas con discapacidad, ellos nos enseñan a ser mejores cada día, un gran gesto de amor y hermandad”, acotó.

Buena organización

Erick Mujica, quien reside en la Vivienda Rural de Bárbula, decidió participar en la actividad y resaltó la buena organización y logística de este evento. “Estuve en la carrera y me parece que la organización estuvo adecuada, la ruta fue muy buena y la seguridad también”, afirmó.

Sara Romero, joven atleta de Naguanagua, manifestó su alegría por este tipo de eventos deportivos. “Fue muy emocionante, la pasé increíble. Esta carrera me sirvió muchísimo porque hago atletismo, y es muy bueno tanto para los runners, los atletas de alto rendimiento, como para la familia en general”, aseguró.

“Estoy súper contenta de haber participado en la Begoña 5K. Vine con unos amigos y la pasamos genial, todo estuvo muy chévere y me gustaría que se realicen más actividades así”, expresó por su parte Magdielis Salas, participante.

Antes de finalizar la actividad, realizaron una bailoterapia, entregaron medallas y certificados a los jóvenes con discapacidad. De esta manera se promueve la salud, la recreación y el encuentro ciudadano.

Funcionarios de Protección Civil, Policía del estado Carabobo y Policía Municipal se encargaron del resguardo de los participantes durante el desarrollo de este evento deportivo.

