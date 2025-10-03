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En un ambiente lleno de entusiasmo y felicidad, más de 430 mil estudiantes carabobeños de más de mil escuelas y liceos de todo Carabobo dieron inicio a la Navidad con una serie de actos culturales, en el marco de las actividades promovidas por el Ejecutivo nacional, en alianza con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

En el acto central celebrado en la Escuela Básica Estadal (E.B.E:) Arcángel San Rafael de la parroquia San Blas del municipio Valencia, Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación, señaló que estas actividades se caracterizan por el entusiasmo de toda la comunidad estudiantil, donde se realizaron presentaciones del parrandón navideño, obras de teatro, danzas y dibujos referentes a esta temporada.

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“Estamos bastante alegres por darle inicio oficialmente a la Navidad junto con nuestros niños niñas, quienes de la mano con los docentes, personal administrativo, obreros y representantes, entramos en esta hermosa época del año que representa el amor y la unión durante el nacimiento del Niño Dios, es por eso que podemos decir que desde Carabobo mostramos ese entusiasmo por la temporada navideña”, expresó.

Asimismo, precisó que estas manifestaciones buscan fortalecer y preservar todas tradiciones del pueblo venezolano en esta época del año, para así mantener viva esa emoción y alegría que reflejan los infantes con la llegada de estas fiestas.

Estudiantes carabobeños dieron inicio a la Navidad

Por su parte, Yenni Quijada, directora de este plantel educativo, indicó que el personal docente trabaja en promover la importancia de los valores y las costumbres realizadas por cada uno de los estudiantes para fomentar ese sentimiento de orgullo y amor familiar.

“Con el inicio de estas fiestas, nuestros niños y niñas han mostrado una alegría muy bonita, así como hablan en clase sobre lo que cada uno acostumbra a hacer con su familia en esta época, desde la comida hasta los juegos, lo que para nosotros es importante promover para crear en ellos ese sentido de pertenencia tanto con sus familiares como hacia el país”, dijo.

Estas acciones se encuentran dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar a los niños y niñas de Carabobo una Navidad en paz y armonía.

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