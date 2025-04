Compartir

Más de 450 pacientes han sido beneficiados con intervenciones quirúrgicas totalmente gratuitas en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, como parte del Plan Quirúrgico Nacional, una iniciativa orientada a garantizar el acceso oportuno a servicios de salud especializados para la población.

La Dra. Kristhel Salazar, jefa del Servicio de Cirugía de la CHET, destacó que esta jornada responde a la captación previa de pacientes en distintas especialidades, con el objetivo de brindar soluciones quirúrgicas oportunas y de calidad.

“Cumpliendo con los lineamientos del gobierno nacional y regional, hemos realizado procedimientos de cirugía general, de cabeza y cuello, oncológica, maxilofacial, plástica y otorrinolaringología, dando respuesta a las necesidades quirúrgicas de nuestra población carabobeña”, detalló Salazar.

Plan Quirúrgico Nacional en la CHET

En el marco de las jornadas quirúrgicas programadas, se han realizado más de 50 intervenciones electivas en el área oncológica, contando con el respaldo de los servicios de medicina interna y cardiología para garantizar una evaluación integral y segura de cada paciente.

“Me siento profundamente agradecida con el Plan Quirúrgico Nacional aquí en Carabobo. Desde el primer momento me han tratado con respeto, cariño y calidez, como si fuera parte de esta gran familia. Vengo del estado Amazonas y no cuento con los recursos para costear una cirugía, pero aquí he recibido todo el apoyo necesario, hoy tengo esperanza y una nueva oportunidad”, expresó Lisbeth Mendoza, paciente beneficiada.

Este esfuerzo reafirma el compromiso del Presidente Nicolás Maduro, conjuntamente con el Gobernador Rafael Lacava, en garantizar el acceso gratuito a servicios quirúrgicos de calidad, priorizando la atención digna y humanista para el pueblo venezolano.

