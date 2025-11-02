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Más de 5 mil hogares han sido beneficiados con trabajos de pintura por el Plan Mi Casa Bonita en diversas comunidades de Los Guayos. En una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, en articulación con la Alcaldía del municipio Los Guayos.

Mervelis Moreno de Burgos, alcaldesa del municipio Los Guayos, señaló que desde el inicio de este proyecto, se han atendido las fachadas de un total de 5 mil 362 casas; de la primera y segunda etapa del sector Vivienda Popular.

Donde destacan las comunidades de Pablo Ramírez, Fórmula Uno, Antonieta de Celli y José Ignacio Acevedo. Así como han llevado a cabo esta obras en los sectores Félix Ríos Norte, Simón Bolívar A y B, Santa Fe, Las Américas, Garcilleras III y Santa Eduviges.

Plan Mi Casa Bonita en Los Guayos

Por su parte, Celina Hernández, vecina beneficiada en el sector Santa Eduviges, indicó que este programa es producto del trabajo articulado entre el presidente Nicolás Maduro, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y la alcaldesa de la localidad, Mervelis Moreno de Burgos, junto con el poder comunal para brindar apoyo a la población.

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El Plan Mi Casa Bonita, forma parte del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar una atención efectiva en materia social que sean capaces de generar una mayor calidad de vida a los carabobeños y carabobeñas.

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