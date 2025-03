El Ministerio del Interior de Macedonia detuvo a varias personas relacionadas con la organización del concierto del grupo local DNK, que reunió en Kocani a más de 1.500 personas y acabó en tragedia; ya se han registrado 50 fallecidos y más de 100 heridos de diversa consideración.

El incendio que fue la causa del accidente se produjo, según las primeras investigaciones, por un uso inadecuado de pirotecnia dentro de la discoteca Pulse. Según Radio Kočani, habría al menos 53 muertos y entre 90 y 100 heridos; también han reportado niños entre las víctimas.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu

— Disasters Daily (@DisastersAndI) March 16, 2025