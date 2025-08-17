Compartir

Durante un recorrido por el Poliedro de Caracas, a propósito del desarrollo de la Rueda de Negocios Internacional, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez destacó que en este importante evento se han firmado 557 acuerdos con varios países del mundo.

Detalló que en estos tres días no solo se han firmado esa cantidad de acuerdos, sino que además se han efectuado 667 reuniones, junto a representantes de más de 15 países presentes en esta rueda de negocios, que impulsa la diversificación de la economía en el país.

NO DEJES DE LEER AHORA: Nancy de Lacava premió a los ganadores del I Salón Nacional de Ilustración Carabobo 2025



Rodríguez añadió, los avances alcanzados en los acuerdos que sostiene Venezuela con Cuba, China, México, Bielorrusia para impulsar el turismo como nueva fuente de ingresos para el país, que tiene la particularidad de dar a conocer las riquezas naturales y culturales.

Distintas instituciones impulsan estos acuerdos, tales como las cámaras de turismo, aerolíneas, por lo que el Motor Turístico es transversal, que impacta en el crecimiento de la economía mundial con la generación de 371 millones de empleos en todo el planeta, que promueve, además el Producto Interno Bruto (PIB) internacional.

Constante crecimiento económico

En este sentido, la vicepresidenta Rodríguez recordó que Venezuela tiene 17 trimestres en constante crecimiento económico, que incluye el sector turístico, pues ha generado avances sociales significativos con la implementación de rutas turísticas en las comunidades, como es el caso de San Agustín en la ciudad de Caracas.

Aunado a ello, felicitó a la titular de turismo, Leticia Gómez y a su equipo por el trabajo que han realizado en todo el territorio nacional, con la certificación y capacitación de los servidores turísticos para el buen desarrollo de estas rutas.

Igualmente, Rodríguez añadió que estos logros en el ámbito económico se deben también al trabajo mancomunado que ejecuta el Gobierno Nacional, a través de las Siete Transformaciones (7T) y las Agendas Concretas de Acción (ACA) de los circuitos comunales. “El país marcha en una sola dirección, unidos contra cualquier forma de terrorismo. El destino de Venezuela es el trabajo, es el bienestar, son los avances en los 13 motores de la economía”, subrayó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: