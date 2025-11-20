Compartir

En perfecta unión cívico-militar-policial, fue desplegada la “Operación República 4ta Consulta Popular Nacional 2025”, en apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE), en un acto celebrado en Campo de Carabobo en el municipio Libertador, de cara a la 4ta Consulta Popular Nacional del próximo 23 de noviembre.

En tal sentido, el G/D Héctor Cadenas Daal, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Nº 42 Carabobo (ZODI Carabobo), señaló que en este proceso, estarán al servicio y activos más de 6 mil 200 efectivos de seguridad entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Sistema Integrado de Protección Civil y bomberos en los 344 centros de votación, para garantizar la seguridad y el derecho al voto de los electores y electoras.

“En perfecta fusión popular-militar-policial, estamos desplegándose con esta Operación República para apoyar al Consejo Nacional Electoral, donde estaremos para garantizar la mayor seguridad a nuestro pueblo en esta importante consulta, donde la población elegirá sus diferentes proyectos aprobados por el Poder Comunal”, enfatizó.

La autoridad militar también destacó que los venezolanos y venezolanas a partir de los 15 años de edad, podrán trasladarse a los centros de votación en calma y seguros por la custodia de los efectivos, y explicó que este operativo consta de tres fases, la primera conformada por la etapa preelectoral, el despliegue y toma de los centros de votación con instalación de mesas como segunda fase, y la tercera parte conformada por el acto electoral y repliegue una vez culminada la jornada de votación.

“Nosotros seremos garantes de la custodia de los centros de votación, las electoras y electores, el material tecnológico y no tecnológico, y el cuidado durante el traslado de todo este material, ya entramos en la segunda fase con este despliegue, y vamos a dar cumplimiento a las diferentes fases de esta operación”, dijo.

En Carabobo se elegirán 346 proyectos comunales

La directora del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales en el estado Carabobo Hirina Chourio, precisó que esta actividad es una demostración de la democracia protagónica y participativa de cara a lo que será esta consulta, donde se elegirán 346 proyectos comunales de los mil 167 postulados en toda la región, en el cual, se escogerá un proyecto en que será financiado por el Gobierno Nacional, más un proyecto financiado por el Gobierno Regional junto al Gobierno Municipal.

“Nuestros 173 circuitos comunales están preparados, listos para salir a nuestros más de 300 centros de votación y a definir cuáles proyectos van a ser los definidos por y para el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo y estamos en una gran fiesta electoral, porque somos Comuna o Nada”, comentó.

Chourio también informó que este proceso tendrá las mesas abiertas desde las 8:00am hasta las 6:00pm o hasta que haya electores en el lugar. Además contará con la presencia de mil 250 funcionarios del CNE entre coordinadores de centro, presidentes y secretarios de mesa.

Con estas acciones se cumplen con las líneas enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer el Poder Comunal en los carabobeños y carabobeñas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas