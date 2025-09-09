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Con el propósito de fomentar la cultura y recreación, más de 6 mil niños y niñas disfrutaron del Plan Vacaciones Felices Carabobo Te Quiero 2025. Desplegado en las casas de la Cultura y la Red de Bibliotecas de la entidad, todo bajo el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Cultura.

Durante estas jornadas, la población infantil disfrutó en paz y alegría de diversas actividades, donde desarrollaron habilidades para las artes.

«En este ‘Plan Vacaciones Felices Carabobo Te Quiero’, celebrado en todos los municipios de la entidad carabobeña, niños y niñas participaron de diversas actividades recreativas y didácticas, que los llevó además de divertirse a educarse», expresó Nathaly Bustamante, secretaria de Cultura de Carabobo.

Vacaciones Felices Carabobo Te Quiero 2025

Asimismo, indicó que en esta oportunidad, los infantes fueron beneficiados con bailoterapias, talleres de dibujo, pintura, repostería, juegos recreativos, paseos ecológicos y culturales, talleres de artesanías y cine.

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Este programa se encuentra enmarcado dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava; para así, fortalecer las manifestaciones culturales y garantizar un desarrollo didáctico eficiente a los niños y niñas carabobeños.

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