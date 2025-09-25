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Con el propósito de garantizar el acceso a un sistema de salud de calidad, más de 600 mujeres fueron atendidas en una jornada de la Ruta Rosa en la comuna Socorro Bolivariano, parroquia Miguel Peña del municipio Valencia, esto con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través del programa 0800-Bigote.

Las féminas fueron beneficiadas de manera gratuita con exámenes de mamografía, ecografía mamaria y ginecología, así como de detección y prevención del cáncer de cuello uterino, con la intención de crear conciencia sobre la detección temprana de patologías como el cáncer de mama.

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A su vez, se efectuaron chequeos en distintas áreas como medicina general, geriatría, pediatría y estudios ecográficos, así como la entrega de medicamentos a pacientes que lo requieran.

En tal sentido, Mariangel Domacase, coordinadora médica del 0800- Bigote, indicó que como preámbulo al mes de octubre dedicado a la prevención del cáncer de mama, este operativo inició en los 14 municipios del estado Carabobo, para realizar una mayor atención y garantizar la prevención de estas enfermedades que ponen en riesgo la vida de las damas.

“Estamos orgullosos de decir que logramos realizar más de 600 atenciones en esta importante comuna de la parroquia Miguel Peña, y en el transcurso de esta semana estaremos en toda Valencia, para posteriormente llevar esta ruta al occidente del estado, y así atender a las pacientes de los municipios Miranda, Montalbán y Bejuma”, recalcó.

Asimismo, invitó a las mujeres a aprovechar esta Ruta Rosa, ya que podrán realizarse diferentes chequeos con equipos de alta tecnología y de forma gratuita.

Por su parte, Nohelia Páez, jefe de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) del punto y Círculo del Socorro del eje 7, destacó el trabajo mancomunado entre todos los niveles de Gobierno para dar respuesta a las necesidades de la población en materia de salud.

“Estamos en una zona que atiende a 13 comunidades de la comuna Socorro Bolivariano, estamos agradecidos por todo, y por lo importante que es la atención a nosotras las mujeres. Hemos visto la articulación de todas las instituciones que, bajo un solo Gobierno, son capaces de dar un gran bienestar a la gente, increíble la atención de todo el personal”, agregó.

Cabe destacar que estas acciones se encuentran enmarcadas dentro del Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así, optimizar la calidad de vida de los carabobeños y carabobeñas a través de la atención oportuna en materia de salud.

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