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La primera combatiente del estado Carabobo, Nancy de Lacava, anunció que, durante el primer semestre de 2025, más de 68 mil personas visitaron el «Museo Batalla de Carabobo«, espacio enmarcado en la «Ruta Histórica Honores de Gloria del Campo de Carabobo«.

La primera combatiente señaló que esta galería, inaugurada por el presidente Nicolás Maduro y por el gobernador Rafael Lacava en el año 2021 con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo es innovadora, ya que es un espacio donde convergen la historia y los avances tecnológicos, mientras evoca la épica contienda del 24 de Junio de 1821.

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«Estamos en el museo Batalla de Carabobo, inaugurado por nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador, donde aquí han venido y vienen muchos turistas, y hasta el momento, nos han venido a visitar más de 68 mil personas en el primer semestre del año, así que si aún no han venido, tienen la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia«, expresó.

Asimismo, indicó que la zona interactiva de esta galería es un espacio dedicado a los más pequeños, ya que ayuda explicar de mejor manera los heroicos acontecimientos que derivaron en la independencia de Venezuela.

«En esta zona interactiva, los niños y adultos vienen aquí a hacer este hermoso recorrido de manera más dinámica, lo que permite disfrutar el recorrido desde otro punto de vista», comentó.

Cabe destacar que la promoción de esta ruta histórica cumple con las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de fortalecer el desarrollo turístico en toda la entidad.

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