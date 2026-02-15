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Más de media tonelada de droga fue incautada en el estado Táchira. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. Lo incautado quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios del CICPC, específicamente de la Delegación Municipal La Grita, en el estado Táchira; lograron la incautación de 24 sacos de sustancias estupefacientes con un peso total de 567,001 kg.

De acuerdo con el informe inicial, indicaron que, durante un operativo de revisión de vehículos de carga y transporte público. Los efectivos avistaron un automóvil particular que intentó evadir la presencia policial.

Más de media tonelada de droga incautada en el estado Táchira

Esta acción dio inicio a una persecución que culminó con la colisión del vehículo del sospechoso contra un camión tipo plataforma. Asimismo, señalaron que como resultado del operativo se logró la aprehensión del conductor y la incautación de otros elementos de interés criminalístico.

Finalmente, el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público (MP).

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