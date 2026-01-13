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Al menos mil 572 centros educativos en Carabobo recibieron a sus estudiantes con total normalidad y calma, cumpliendo con el inicio del segundo momento pedagógico del año escolar 2025-2026, anunciado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Desde la Escuela Básica Estadal Juanita Hernández León del sector Parque Valencia, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, Jesús París Lara, Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, señaló que más de 400 mil estudiantes carabobeños regresaron a las aulas.

“Estamos sumamente contentos de ver las aulas de clase llenas en todos los colegios de los 14 municipios de Carabobo en absoluta tranquilidad, lo que demuestra la confianza que ha depositado la comunidad de padres y representantes en el Estado venezolano, ya que nos encargamos de garantizar la paz no solo para los niños y niñas que siguen formándose, sino también para los maestros y maestras, personal administrativo y obrero que hacen vida en las instituciones”, expresó.

Asimismo, precisó que la población y los diferentes Cuadrantes de Paz de la entidad se mantienen trabajando en perfecta unión cívico-militar-policial para garantizar un regreso a clases seguro a la juventud, en sintonía con el llamado a la paz impulsado de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la región, resaltó que el personal que hace vida en los diferentes colegios carabobeños acudió de forma responsable al retorno de actividades, lo que refleja el compromiso de cada miembro de la comunidad educativa en el desarrollo del país.

“Debemos destacar el rol fundamental que tiene la escuela en el desarrollo del país, ya que aquí se forman a los futuros profesionales de la Patria, es por eso que no solo los alumnos se muestran entusiasmados por volver a clases, sino también todo el personal que hace vida en nuestras instituciones, los cuales contribuyen al desarrollo del país en lo más importante que tiene una sociedad como lo es la educación”, comentó.

Luna también añadió que se mantendrán trabajando de la mano con los padres y representantes para garantizar un momento pedagógico con total normalidad y tranquilidad

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