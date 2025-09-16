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En el marco del inicio del año escolar 2025-2026, al menos 371 mil niños, niñas y adolescentes en más de mil 500 escuelas en Carabobo volvieron con entusiasmo a las aulas, esto con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SED).

Desde el Grupo Escolar República del Perú en el municipio Valencia, autoridades indicaron que la jornada resultó bastante exitosa, ya que las instituciones recibieron más del 70% de la matrícula regional.

En tal sentido, el Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Paris Lara, acompañó este gran comienzo de clases en la región, donde recalcó que con el inicio de este nuevo periodo, quedó demostrada la voluntad del pueblo venezolano de avanzar y consolidarse desde su identidad y amor a la Patria.

«En el reinicio del año escolar 2025-2026, estamos cumpliendo el llamado que hacía nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro ministro del Poder Popular para la Educación Héctor Rodríguez y nuestro gobernador Rafael Lacava, para cumplir a cabalidad de ese plan 100% escolaridad, y Carabobo no será la excepción, siempre trabajando de la mano con las comunidades para lograr esta meta. No existe ningún circuito comunal en toda la región, donde nosotros no podamos cumplir a cabalidad y combatir la burocracia», destacó París

Por su parte, Xiomara Luna Autoridad Única de Educación, mencionó que todos los maestros y maestras recibieron a los estudiantes de la entidad con la mejor disposición de brindar una enseñanza de calidad.

Escuelas iniciaron actividades en Carabobo

«Estamos contentos por la exitosa vuelta a las aulas, donde hacemos ese acompañamiento directo del maestro, la maestra, del obrero del administrativo, de esa composición formada como es la escuela el epicentro de la acción social, y donde todo el personal se une al júbilo del retorno a clase con los alumnos. Por eso, debemos felicitar a nuestros padres y a nuestras madres que hoy salieron a llevar a sus hijos a las mil 501 escuelas del estado Carabobo, donde más del 75% de la matrícula de la región asistió a sus clases», recalcó.

Asimismo, resaltó que los docentes carabobeños cumplieron a cabalidad con los encuentros de formación pedagógica, direccionados desde el Gobierno Nacional durante el mes de agosto, para además cubrir la planificación enfocada en la acción social y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

Cabe destacar que estas acciones cumplen con lo establecido dentro de las líneas de acción del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa en la entidad.

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