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En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante Universitario, más de mil 500 estudiantes carabobeños dijeron presente en la ciudad de Caracas para una marcha nacional estudiantil impulsada por el Ejecutivo Nacional.

Andy Zambrano, legislador ante el Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo (Clebc) y organizador de la Juventud Socialista de la entidad, señaló que esta fecha rinde homenaje al esfuerzo que realizan día a día los estudiantes por su desarrollo personal y el crecimiento de la nación.

“Hoy conmemoramos y honramos esa fuerza guerrera de nuestros estudiantes, los cuales cada día construyen Patria desde su trinchera, ya que siguen formándose para su crecimiento personal y de una mejor sociedad. En este día no solo celebramos, sino también recordamos con orgullo las luchas realizadas por otras generaciones para construir lo que hoy hemos logrado, como son esas oportunidades a nuestros jóvenes para seguir creciendo y que se ha fortalecido con el apoyo del Gobierno Bolivariano, que ha reivindicado ese rol del estudiante en la sociedad”, expresó.

Asimismo, indicó que el trabajo conjunto entre masa estudiantil y autoridades universitarias ha construido un camino de entendimiento y oportunidades para cada uno de los jóvenes, en línea con las labores articuladas por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava por dignificar a la juventud carabobeña.

Por su parte, Maryeliana Sumoza, estudiante de la Universidad de Carabobo (UC) y dirigente del movimiento estudiantil 365UC, precisó que la juventud carabobeña ha despertado una conciencia de crecimiento y sentido de pertenencia para luchar por las causas justas y defender la paz.

“Los estudiantes carabobeños somos rebeldes con conciencia y causa, ya que seguimos dando la batalla por construir un país próspero, soberano e independiente, donde nuestros jóvenes tengan espacios para formarse en paz y puedan avanzar hacia la construcción de una sociedad que apueste por lo suyo y que crea en Venezuela, aquí tenemos muchas oportunidades, pero solo nosotros somos capaces de crearlas”, dijo.

Este tipo de actividades forman parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de garantizar la participación activa y protagónica de los y las estudiantes de Carabobo en todos los niveles de la sociedad.

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