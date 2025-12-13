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La Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia informó este sábado que aumentó a 1.006 el total de muertos por las inundaciones registradas en la isla de Sumatra, mientras los equipos de rescate continúan buscando a 217 personas desaparecidas.

De acuerdo con el balance, 5.400 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, en las tres provincias afectadas por el temporal desde finales de noviembre: Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh.

Además, la agencia precisó que contabilizan daños en cerca de 1.200 instalaciones públicas, 219 centros de salud, 581 centros educativos, 434 lugares de culto, 290 edificios de oficinas y 145 puentes.

En la víspera, durante una conferencia de prensa, el jefe del Centro de Datos e Información del ente, Abdul Muhari, indicó que la verificación y el cotejo de datos con los registros civiles sigue desarrollándose a nivel de subdistrito. Añadió que el proceso para confirmar la identidad de las víctimas se realiza por nombre y dirección.

Inundaciones en Indonesia

A su vez, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, garantizó durante su recorrido por las zonas afectadas en Aceh que el Gobierno sigue trabajando para dar respuesta a las diversas necesidades básicas de la comunidad.

El temporal, que fue impulsado por la presencia de un tifón en el Estrecho de Málaca, provocó casi 3,5 millones de personas afectadas en el país.

Las graves inundaciones de las últimas semanas también han provocado pérdidas humanas y materiales en Tailandia, donde 276 personas murieron, y en Sri Lanka, donde se han confirmado 640 fallecidos y 211 desaparecidos.

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