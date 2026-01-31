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En el marco de la semana de Educación Ambiental, más de mil plantas fueron sembradas en jornadas de formación ecológica en los Centros de Educación Inicial Municipal (CEIM) Morros de Macaima y Naminabú, ambos ubicados en el municipio Valencia, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern), en articulación con la Alcaldía de Valencia.

Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales, señaló que además de la siembra de árboles locales, se llevó a cabo una Expo Feria Educativa Ambiental, como encuentro diseñado para el fortalecimiento de la cultura ecológica de la entidad.

“Es nuestra tarea empezar a concientizar y fortalecer y fomentar el tema de la producción tanto agrícola como ecosocialista, por lo que es importante estar presentes en el territorio, ir a nuestras escuelas y a nuestras comunas, ya que es parte de nosotros también fomentar la conciencia de crear un Carabobo eco-sustentable y ecosostenible”, expresó.

Plantas sembradas en jornadas ecosocialistas

Asimismo, destacó el aporte del Poder Popular en estas jornadas que también abordan temas como el cuidado de la Madre Tierra, la importancia del reciclaje y la diferencia entre fauna silvestre y doméstica, para así explicarla de una manera más didáctica a los más pequeños, en cumplimiento con lo establecido por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutado de forma articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y la Alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo.

“Este es el país que no descansa, y estamos en ese tema de poder seguir dándole respuesta a nuestro pueblo y en este tema a nuestros niños, y debemos mantener el ideal que los niños deben ser lo más sagrado que tiene la Revolución Bolivariana y que estamos demostrando con estas actividades que Carabobo y Valencia son ecosocialistas”, añadió.

Cabe destacar que esta jornada contó con la participación de diversas instituciones como el Acuario de Valencia, Misión Árbol, la Fundación para el Desarrollo Educativo de Valencia, (Fundeval), entre otras.

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