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La FIFA presentó de manera oficial a las tres mascotas del Mundial 2026, mismo que será en México, Estados Unidos y Canadá. Pese a que el organismo rector del futbol mundial ya había adelantado los nombres de Maple, Zayu y Clutch, fue este jueves cuando explicó el proceso y el significado de cada uno.

Maple es un alce canadiense, Zayu un jaguar mexicano y Clutch el águila americana. La FIFA explicó que estas tres mascotas “fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo”.

Mascotas del Mundial 2026

Zayu, quien encarna «el valioso patrimonio y el dinamismo» de México, se desempeña como delantero, posición desde la que «intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad».

Mientras que Maple, vestido con los colores rojos de Canadá, usa los guantes característicos de los porteros, y destaca «por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo», según la FIFA.

Por último, Clutch es centrocampista «predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación» y «tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte».

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en el comunicado que los tres animales «transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA» y serán un «elemento esencial del ambiente festivo» que rodeará al torneo, que se disputará entre del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

«Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del fútbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas», señaló Infantino, puesto que los tres animales estarán en un videojuego de la FIFA que saldrá el próximo año.

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