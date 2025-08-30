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En el marco del “Plan Soberanía y Paz Simón Bolívar” convocado por el presidente de la República Nicolás Maduro, los trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la refinería El Palito en el municipio Puerto Cabello, respondieron de manera masiva a este llamado con el compromiso de defender la independencia nacional ante las amenazas del Gobierno de Estados Unidos.

En tal sentido, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava advirtió que les irá muy mal a los factores que apuestan por una intervención militar estadounidense, refiriéndose a las embarcaciones castrenses de este país muy próximos a las costas venezolanas.

“Aquí estamos prestos a defender a Venezuela en unión nacional, en paz y tranquilidad para defender nuestro futuro. Quienes están pensando en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal”, expresó.

Alistamiento trabajadores de El Palito

En el contexto, Rodríguez enfatizó que los señalamientos estadounidenses contra el presidente Nicolás Maduro e integrantes de su tren ejecutivo relacionadas con el tráfico de drogas, son una calumnia para justificar una intervención para extraer los recursos minerales y naturales del país.

Por su parte, el gobernador del estado Carabobo, recalcó que el pueblo ha demostrado estar aferrado a su historia de independencia y no está dispuesto a sucumbir ante los chantajes norteamericanos, bajo el artificio de combatir el narcotráfico internacional.

“Al unísono, al lado de todo del pueblo de Venezuela que está demostrando porqué esta tierra es imbatible, y no desde ahora, sino de hace más de dos siglos, y ya lo habíamos demostrado todos los carabobeños y carabobeñas, conscientes de la amenaza de una potencia foránea y que tristemente se ha generado a través de un pedido de un minúsculo grupo de políticos fracasados”, manifestó Lacava

El mandatario regional advirtió que un núcleo de antipatriotas ha demostrado que no les interesa la tranquilidad ni la paz del pueblo venezolano. De allí que desde el fin de semana pasado y este viernes, el pueblo ha respondido con gallardía al registro de este operativo, direccionado por el presidente constitucional Nicolás Maduro.

“Todos los carabobeños han acudido al llamado, porque los venezolanos somos combatientes, y vamos al unísono como un solo pueblo como una sola patria, como un solo cuerpo y espíritu que va a defender a su tierra, su identidad, a la venezolanidad”, agregó.

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