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Masiva participación en caminata rosa Tócate para que no te toque en Bella Florida. En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, más de 300 personas participaron en la caminata rosa “Tócate para que no te toque” en el sector Bella Florida.

Actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Atención y Protección a la Mujer, Igualdad y Equidad de Género (Semujer). Dijeron un boletín de prensa.

Karelia Villegas, secretaria de Atención y Protección a la Mujer, Igualdad y Equidad de Género, señaló que el recorrido partió desde la avenida central de la zona hasta el Centro por la Paz; y la Vida, donde se realizó una bailoterapia y ejercicios funcionales con el respaldo de la Secretaría de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social.

«Como un solo Gobierno y el apoyo de varias instituciones, estamos haciendo una actividad recreativa y formativa para hombres y mujeres con el fin de concientizar sobre la detección oportuna del cáncer de mama. Es por eso que invitamos a la población a tocarse y estar atento a cualquier anormalidad con su cuerpo y prevenir este flagelo, así como mantener una buena forma física y una correcta alimentación», expresó.

Caminata rosa Tócate para que no te toque en Bella Florida

Asimismo, precisó que realizarán diversas actividades relacionadas a la prevención de esta patología, como los Juegos Rosa, cineforos y charlas educativas en las diferentes comunidades de la región.

Por su parte, Germán Otero, secretario de Inclusión y Protección Popular Comunal para el Desarrollo Social, indicó que se encuentran desplegados en los 14 municipios de la región para generar mayor conocimiento en la población sobre esta enfermedad de la mano con todos los distintos entes regionales, siguiendo lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro gobernador Rafael Lacava.

«Esta campaña busca llevar ese mensaje de conciencia y esa atención a todo nuestro pueblo, en conjunto con las comunas, las cuales tienen un rol protagónico en la articulación con el Gobierno nacional, regional y municipal para la prevención sobre el cáncer de mama», dijo.

Estas acciones cumplen con las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de generar mayor conocimiento sobre la detección y prevención de esta enfermedad en los carabobeños y carabobeñas.

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