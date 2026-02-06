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Un Joven de 20 años resultó electrocutado con una descarga de 110 voltios este miércoles, al subir en mata de mango. El hecho ocurrió en el sector El Moriche de Tucupita estado Dela Amacuro.

Un joven de 20 años sobrevivió a una descarga de 110 voltios este miércoles en el sector El Moriche de Tucupita. La víctima quedó sujeta al cableado eléctrico hasta que la guaya cedió y cayó al suelo, salvándose de manera inesperada.

Joven electrocutado en mata de mango

El joven, perteneciente a una comunidad indígena de la zona, subió al árbol para recolectar mangos sin notar la cercanía del tendido eléctrico. Al hacer contacto, recibió la descarga que lo mantuvo suspendido durante diez segundos críticos ante la mirada de los presentes.

Afortunadamente, el peso y la tensión hicieron que el cable se reventara, provocando la caída del joven. Debido a que el árbol no era de gran altura, el impacto contra el suelo no le ocasionó lesiones óseas de gravedad.

Momentos de angustia en El Moriche

Tras recibir los primeros auxilios por parte de los vecinos, el joven fue estabilizado por funcionarios del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil; y trasladado al hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita, por vía fluvial.

Estado de salud

El paciente ingresó a la emergencia del hospital capitalino donde recibe atención médica especializada por las quemaduras eléctricas sufridas. Hasta el momento, su condición es estable, aunque permanece bajo observación profesional.

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