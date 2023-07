Compartir

Luego del éxito rotundo del recién estrenado film de Barbie, la compañía de Mattel, mostró la intención de realizar nuevas películas basadas en las historias de varios de sus juguetes populares.

Así mismo, Mattel, empresa quien es la empresa creadora de la famosa muñeca, no descartó la posibilidad de crear un universo cinematográfico de varias secuelas relacionadas con la vida de Barbie.

Mattel y sus nuevas películas de otros juguetes

Para nadie es un secreto que Mattel cuenta con una larga lista de juguetes populares que podrían ser excelentes prospectos para una próxima entrega sin embargo, ya cuentan con una lista, para los mismos.

La lista se encuentra encabezada por el juego de mesa UNO; American Girl; el dinosaurio educativo Barney.; Hot Wheels; Magic 8 Ball; Major Matt Mason; Masters of the Universe; Matchbox; Rock ‘Em Sock ‘Em Robots; Thomas the Tank Engine; View Master; Wishbone y Polly Pocket.

Polly Pocket primeros detalles del proyecto

Uno de los juguetes más populares de Mattel y su próximo proyecto cinematográfico, ya cuenta con director.

Lena Dunham, estará a cargo de dirigir el largometraje, mientras que Lily Collins, será la protagonista.

“Cuando era una niña estaba obsesionada con Polly Pocket, es un verdadero sueño hecho realidad anunciar este proyecto”, dijo Collins.

Cabe destacar que los largometrajes anunciados podrían marcar una nueva era similar a la que tuvo Pixar con sus icónicos animados “Toy Story”, “Los Increíbles” y “Cars”.