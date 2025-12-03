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Cerca de las nueve de la noche del martes 02 de diciembre fue detenido un mecánico por haber golpeado a su pareja en un hecho registrado en Los Taques, estado Falcón.

La información fue suministrada por el Comisario Jefe Jorge Yamarte, director del Centro de Coordinación Policial Nro 07, quien explicó que la pareja a bordo de un Fiat Tempra de color gris circulaban por la avenida principal de Creolandia frente a la sede de la Base Estrategias y la mujer inmediatamente denunció que su pareja la venía agrediendo físicamente.

Mecánico es detenido en Falcón

Inmediatamente fue detenido por estar en flagrancia y fue identificado como David Enrique (34) residente de la calle principal de Creolandia con callejón Juan Calles.

El caso pasó a la orden de la Fiscalía XVI del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley, tal como lo ha ordenado el General Miguel Morales Miranda, Secretario de Seguridad Ciudadana y director general de la Policía de Falcón.

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