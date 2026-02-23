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Un mecánico perdió la vida en un accidente de motocicleta en Maracay, estado Aragua. El joven identificado como Jhondry Leonardo Antequera Álvarez de 22 años estuvo involucrado en un hecho vial en la avenida Constitución cruce con Ayacucho.

El sábado luego de las 9:30 de la noche ocurrió el accidente sentido al Terminal de Pasajeros. Este iba en compañía de una joven, rumbo a la urbanización Santa Rosa de la capital aragüeña, cuando ocurrió el hecho.

Antequera iba conduciendo una moto EK Empire color rojo, el joven iba transitando en la moto cuando intentó incorporarse a la avenida Constitución y en ese momento un carro color blanco lo impactó.

Mecánico perdió la vida en un accidente de motocicleta en Maracay

La persona que iba conduciendo el automóvil enseguida se dio a la fuga tras chocar con el motorizado. Cuando el joven y la acompañante quedaron en la avenida Antequera fue arrollado por un autobús que circulaba por la avenida.

Las personas que presenciaron el hecho enseguida dieron la información a las autoridades de rigor. Al lugar llegaron comisiones de la PNB Tránsito como de otros cuerpos de seguridad para atender la situación.

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Hasta ahora las averiguaciones del hecho están encaminadas ya que al parecer uno de los vehículos irrespetó la luz del semáforo. Y al parecer esto fue el motivo del accidente de tránsito.

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