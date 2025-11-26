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Un médico neurocirujano está señalado de asesinar a un hombre en Caracas durante un hecho de desalojo. El suceso ocurrió en la urbanización Colinas de Bello Monte, además de asesinar al sujeto dejó herida a la pareja del mismo.

En un video que circula por redes sociales, se aprecia el momento donde Italo Di Pascuale, médico neurocirujano luego de un intercambio de palabras le disparó al sujeto. El fallecido respondía al nombre de Eduardo Súnico.

Súnico perdió la vida de forma inmediata en el sitio, mientras su esposa también quedó herida de bala. Elvira de Súnico está internada en un centro de salud de Caracas en estado delicado. Di Pascuale laboraba en el Hospital Clínico Universitario y en una clínica.

Médico neurocirujano está señalado de asesinar a un hombre en un hecho de desalojo en Caracas

Una irregularidad en el título del inmueble desencadenó el problema, en dicho título por un divorcio ocurrido hace 30 años. El médico compró el inmueble y la abogada y madre de este denunció a los inquilinos por invasión.

Los vecinos además de testigos dijeron que estos tenían 20 años residenciados en el urbanismo como inquilinos de la vivienda. En la grabación se aprecia el momento en el que Elvira de Súnico hace un llamado a su esposo.

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Esta le suplicaba que no se acercara a la puerta de la vivienda, pero el hombre no hizo caso y fue cuando el médico le disparó. Perdiendo la vida en el lugar, el hecho se encuentra en investigaciones.

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