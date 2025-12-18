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Una médico residente señalada de estafa en susu de motos en Portuguesa quedó detenida. Funcionarios del Servicio de Investigación Penal de la Policía de esa entidad detuvieron a la mujer, quedando identificada como Naicorth Isamar García Jiménez de 26 años de edad.

La mujer quedó detenida en Ospino, y está señalada de estafar a 15 personas. Según el reporte oficial la mujer operaba bajo la modalidad de ahorro y azar, la cual es conocida como san o susu.

Médico residente señalada de estafa en susu de motos

García Jiménez presuntamente habría retenido de manera ilegal altas sumas de dólares. En las investigaciones sustentadas en denuncias indican que las personas entregaron cerca de 2000 dólares. Esto con la promesa de recibir los beneficios económicos según el san o susu.

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Pero al momento de exigir la devolución esta se negaba a darlo. De igual modo, desafiaba a las personas a proceder de manera legal. El caso quedó a la orden del Ministerio Público de esa entidad.

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