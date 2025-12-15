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Médico y enfermera detenidos por sustraer insumos de un hospital en el estado Nueva Esparta. Por el hecho serán imputados por el Ministerio Público, dijo el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Dijo el Fiscal Saab que serán imputados por el Ministerio Público de Nueva Esparta, los ciudadanos Ayasmil Rodríguez, Yaneth Acosta y Daniel Rodríguez. Por los delitos de apropiación o distracción de patrimonio público.

Médico y enfermera detenidos por sustraer insumos de un hospital en Nueva Esparta

Como por agavillamiento y falsificación de documentos públicos, dichos sujetos sustrajeron insumos del hospital Luis Ortega en el estado Nueva Esparta. Estas personas quedaron a la orden de la Fiscalía.

Tanto el médico como las demás personas haciendo uso de un récipe médico sin sello, ni firma, valiéndose de sus cargos como médico, enfermera y almacenista; ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano.

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