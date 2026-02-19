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Médicos recibieron certificados de aprobación del Curso Introductorio en cumplimiento del artículo 8 de la LEM. En aras de fortalecer el sistema de salud en la entidad, más de 400 médicos que laboran en la Red Comunal y especializada; recibieron sus certificados correspondientes al Curso Introductorio en cumplimiento del artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina.

Con una duración de 86 horas académicas, actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. Esto a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

En una actividad celebrada en el Teatro Municipal de Valencia, Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que estos profesionales de la medicina, culminaron con éxito este curso como parte de las políticas de formación constante impulsadas por el MPPS para garantizar una atención de calidad a la población.

Médicos recibieron certificados de aprobación del Curso Introductorio

«Estamos entregando los certificados de culminación del Curso Introductorio de artículo 8 a estos médicos que se encuentran desplegados en todo lo que es la Red Ambulatoria, la Red Comunal y la Red Especializada del estado Carabobo, donde ejecutan su labor sanitaria de la mano con las comunidades», expresó.

Asimismo, precisó que esta gran labor permite optimizar el ejercicio de la medicina en cada una de las comunidades de la región y así ampliar su rango de atención. Este curso inició en Carabobo el pasado 12 de enero de 2026.

Y el mismo sirve para capacitar a los galenos en políticas públicas, atención primaria y funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). Así como tiene como objetivo preparar a los médicos en áreas como salud colectiva, epidemiología, salud indígena, discapacidad y programas de Salud para su inserción en la red ambulatoria y hospitalaria.

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