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El presidente de la comisión de seguimiento de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que se darán primeras 379 medidas de amnistía y los beneficiarios serán liberados iniciando el fin de semana.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en conjunto con el Ministerio Público, acordó la ejecución de las medidas que favorecerán a ciudadanos en cuatro entidades.

Medidas de amnistía en Venezuela inician

Según el balance oficial, 371 personas corresponden a Caracas, cinco al estado Barinas, dos a la entidad de Portuguesa y una al estado Monagas en esta fase.

«En total, son 379 medidas de amnistía», confirmó Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial de seguimiento de la ley, durante una entrevista concedida al canal estatal. Además indicó que los beneficiarios serián liberados entre la noche del viernes y este sábado, asegurando que «así va a ser la dinámica en los próximos días».

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