El Clásico Mundial de Beisbol inicia este próximo 8 de marzo, y ya la atención del mundo del beisbol está centrada prácticamente en su totalidad en lo que será este evento.

Con el inicio de los Grupos A y B, Major League Baseball ha publicado un polémico ranking de las 10 mejores selecciones de cara al inicio de esta jornada.

Para MLB, la gran selección favorita es la de República Dominicana, que está liderada por una camada fantástica de bateadores como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Rafael Devers, Jeremy Peña y Julio Rodríguez.

Así como el cuerpo de pitcheo que tiene piezas como Sandy Alcántara, Cristian Javier, Johnny Cueto, Bryan Abreu y Rafael Montero.

En segundo lugar se ubica el equipo estadounidense, que también tiene un line-up a cargo de figuras como Mike Trout, Mookie Betts, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Trea Turner, J.T. Realmuto y Pete Alonso.

En el caso de Venezuela no está en el top 5 para Major League Baseball, se ubica en la sexta posición.

Eso sí, MLB califica a Venezuela como el “caballo negro” de la competición, un equipo que puede dar la sorpresa.

What #WorldBaseballClassic teams are in your Top 10? https://t.co/nlQFKqryaO pic.twitter.com/Mnt5GWvYOl

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2023