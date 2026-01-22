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Dos menores de edad murieron tras un accidente de moto con gandola en el Táchira. El hecho ocurrió en la recta de Ayarí en el municipio Fernández Feo al sur de esa entidad en la zona andina del país.

Se pudo conocer mediante el medio de comunicación Última Página Táchira que un adolescente de 16 años y su hermano de ocho años iban en la motocicleta. La misma fue impactada por la gandola.

Los dos menores fueron arrollados por el pesado vehículo en la referida arteria vial. Enseguida cuerpos de emergencia se presentaron en el lugar. Los menores que eran hermanos murieron de manera inmediata.

Estos quedaron identificados como Anderson Téllez Báez y Eiderson Roa Téllez. Los cuerpos sin vida fueron llevados a una sede de medicina forense de esa entidad. Mientras las autoridades investigan el hecho vial.

Accidente de moto con gandola en el Táchira

El accidente de los dos menos se une a ocurrido esta semana en la zona de La Tendida en la entidad tachirense. En el cual un camión del aseo presentó una avería en el sistema de frenos dejando sin vida a dos personas.

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