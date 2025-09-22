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El mensaje al 3532 para recibir un bono puedes enviarlo de la manera sencilla desde tu teléfono celular. Acompañado del número de cédula de identidad, de esa manera podrás recibir solo el Bono Único Familiar.

Recuerda que los otros beneficios económicos que eran dos bonos al mes están ahora agrupados en el Bono Único el cual lo pagan los primeros cinco días de cada mes. Las demás bonificaciones es para las misiones.

De igual modo, Patria hizo la salvedad que para recibir dichos bonos no existen intermediarios. Cada bono es completamente personalizado y viene con el número de cédula que tienes registrado en la plataforma.

El mensaje al 3532 para recibir un bono

Como también llega al número que tengas registrado. No des a terceras personas tus datos en el Sistema Patria. Recientemente se conoció de un caso de una mujer en el estado Zulia que estafaba con dichos bonos.

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Para enviar el mensaje para que te llegue el bono del Sistema Patria, puedes enviar un mensaje de texto al #3532 con la palabra «BONO» seguida de tu número de cédula de identidad sin puntos.

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