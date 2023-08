MultiMax ha sido blanco de críticas en las redes sociales, tras emitir un controversial mensaje de promoción a todos los afiliados. Teniendo en cuenta que la multimarca tiene presencia en el país en 38 tiendas distribuidas a nivel nacional.

Un peculiar mensaje sorprendió a los venezolanos este martes 15 de agosto, como parte de sus acostumbradas promociones. De acuerdo a los usuarios que han hecho público el sorpresivo mensaje a través de las redes sociales.

Por su parte, los usuarios de X (antigua Twitter) no se hicieron esperar tras la controversial información, haciendo público el peculiar mensaje de MultiMax “Te acomodamos el ano con lo que viene”, siendo este el foco central como parte de una lluvia de críticas en redes sociales.

comprendo que al tener una empresa hay que #InnovarParaCrecer pero creo que la Gente de @Multimax_Store no pensó muy bien este mensaje que me acaba de llegar ( o quizás si)

Pero no me cuadra esta oferta, gracias pero mejor me quedo taxonomy estoy jajajaja

👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/aLb454BJL1

— Uriel Mogollón (@ufmogollon) August 15, 2023