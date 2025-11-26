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El mercado a cielo abierto “Las hallacas con Nicolás” tiene todo listo para este sábado 29 de noviembre de 2025. El mismo empezará en la avenida Francisco de Miranda en el gran muro de Petare.

La bolsa de ingredientes para las hallacas se venderá ese día en lo que es la Gran Caracas. Aun el gobierno nacional no ha anunciado si este kit se venderá luego en otras zonas del país. El mismo tendrá un costo de 7 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

El horario comprendido para la venta del kit será desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Además anunció el ejecutivo que habrá atracciones especiales para los niños, como lo son pintacaritas, colchón inflable entre otros.

Las hallacas con Nicolás y lo que trae el kit

Harina Maizal 1 kg

Cebolla 250 g

Pollo 1 kg

Pasitas 100 g

Cerdo 250 g

Aceitunas rellenas 75 g

Carne de res 250 g

Alcaparras 100 g

Cilantro 75 g

Sal 250 g

Cebollín 75 g

Adobo Completo 50 g

Ajíes dulces 75 g

Rollos de pabilo 1 unid.

Ajo 75 g

Hojas de hallacas 1.5 kg

Ajoporro 150 g

Comino 50 g

Pimentón 250 g

Onoto en granos 250 g

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