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La Merengada de Guayaba es el batido por excelencia de la gastronomía venezolana, famoso por su textura suave, su color vibrante y el aroma inconfundible de la guayaba madura.

Este postre líquido, rápido y fácil de preparar, es ideal para un break de media tarde o para sorprender a sus invitados con un sabor auténticamente caribeño. A continuación, le presentamos la receta infalible para lograr una merengada perfectamente cremosa.

INGREDIENTES

• 1 guayaba grande limpia y sin tallo ni semillas

• 1 taza leche fría

• 2 cda azúcar blanca

• 1 tazas hielo picado

PREPARACIÓN

En un vaso de licuadora coloca la guayaba picada en cubos grandes. Vierte la leche y el azúcar y licúa por 40 segundos a alta velocidad.

Vierte el hielo y licua de acuerdo a como lo quieras, si quieres un granizado licúa por 30 segundos más. Sirve en una copa alta y disfruta.

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