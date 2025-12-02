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Merenguero Leo Díaz se encuentra delicado de salud

By Danny Valdiviezo
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Merenguero Leo Díaz

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El merenguero Leo Díaz se encuentra en estado de gravedad, dijo El Moreno Michael. Díaz nacido en el estado Zulia y es recordado por sus grandes éxitos como La Loca, Algo de Ti y Movidito sufrió tres infartos.

Dijo Michael quien iniciara su carrera en la orquesta del cantante. Díaz formó parte de la orquesta de Wilfrido Vargas en el año 1987, tras la salida de Rubby Pérez. Hasta ahora no se sabe si el merenguero se encuentra internado en una clínica en Maracaibo o en Caracas.

Merenguero Leo Díaz en estado de gravedad

«Pidamos todos por la salud de nuestro hermano Leo Díaz», expresó El Moreno Michael, la noche del lunes 1º de diciembre de 2025. Díaz tiene una larga carrera como cantante en Venezuela.

Ya había hecho vida artística desde muy joven cantando rancheras, en las giras que hacia Pedrito Fernández. Luego pasó a varias orquestas hasta que formó su propia banda en los años 1990.

Se espera que hoy los familiares del merenguero den a conocer un poco más sobre el estado de salud del cantante. La última presentación de Díaz fue en el Merengazo organizado por Omar Enrique, en honor a Rubby Pérez.

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