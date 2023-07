Un tanto de antología, de tiro libre así Lionel Messi anotó su primer gol con el Inter de Miami en un partido amistoso. El argentino dio una clase magistral en segundos, donde estudió al rival para colocar la pelota en la arquería.

Ya los primeros segundos, la nueva ficha del Inter se había escapado junto a Josef Martínez pero habían decretado un fuera de juego. Pero esta vez a pelota detenida, Messi supo pintar un tanto que quedará para la historia.

⚽️ El Grito De Gol En Español!

The call in Spanish of Leo Messi’s winner is even better.

So, so good.

What. A. MOMENT.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/itatCT9fvN

