El argentino Lionel Messi recibió este 15 de enero su tercer galardón The Best a mejor jugador del mundo, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé.

Aunque no asistió a la gala, este premio demuestra cómo conquistó su segunda Ligue 1 con el Paris Saint Germain, siendo el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor 11 del año de la liga francesa durante el periodo que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final de la Copa del Mundo de 2022- hasta el 20 de agosto de 2023.

Recordemos que Messi ya ganó este galardón en 2019, por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, y en 2022, superando a Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Por otra parte y hablando de premiaciones, en octubre, Messi recibió en París su octavo Balón de Oro, en reconocimiento principalmente al Mundial que conquistó en diciembre de 2022 con Argentina, la tercera estrella en la camiseta de la albiceleste.

A sus 36 años de edad , con todo ganado en Europa y siendo el máximo goleador histórico de Argentina, el próximo reto de Messi es la Copa América que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2024.